Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli’yi siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyununun sahneye konulmak istendiğini kaydeden Büyükataman şunları kaydetti: Dün haksız bir şekilde Alparslan Türkeş’i hedef tahtasına oturtan zihniyetin bugün Devlet Bahçeli’ye saldırması şaşırılacak şey değildir. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşorlarının kişisel temennilerinden ibarettir. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında Bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir.