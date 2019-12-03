Bahçeli’yi siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyununun sahneye konulmak istendiğini kaydeden Büyükataman şunları kaydetti: Dün haksız bir şekilde Alparslan Türkeş’i hedef tahtasına oturtan zihniyetin bugün Devlet Bahçeli’ye saldırması şaşırılacak şey değildir. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşorlarının kişisel temennilerinden ibarettir. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında Bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir.
'Bahçeli’ye psikolojik harekât tertip edildi'
03.12.2019 - 03:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “ABD Büyükelçiliğinden tutun, kaçkın FETÖ’cülere, YouTube yayınlarından tutun, kâğıt israfı gazetelere kadar Sayın Genel Başkan’ımız hakkında sistemli bir psikolojik harekât tertip edilmiştir” dedi.
Etiketler : İsmet Büyükataman,devlet bahçeli,mhp,
666301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/666301.aspx
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