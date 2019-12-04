Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

LONDRA

Erdoğan, 10 Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden zirveye ilişkin bir açıklama yapıldı. Buna göre liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de derinleştirilmesinin önemini kabul etti. Liderler, Suriye’de sınır ötesi de dâhil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye’nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Mültecilerin gönüllü dönüşleri için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye’deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Anayasa Komitesi sürecine desteklerini tekrarlayan liderler, Suriye’de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No’lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

Dörtlü Zirve’ye katılan liderler, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de tekrarlayıp, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

MERKEL: YAPICI VE FAYDALI

Almanya Başbakanı Merkel, “Burada DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz” dedi.

Merkel, zirve hakkında “İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı” değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli sığınmacıların, güvenli bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.

MACRON: TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Dörtlü Zirve’nin ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir” dedi.

Suriye’de önceliğin DEAŞ ile mücadele olduğu konusunda tarafların anlaşma sağladığını belirten Macron, zirvede ele alınan diğer bir konunun da sığınmacılarla ilgili gelişmelerin ortak bir şekilde yönetilmesi olduğunu ifade etti. Macron, Libya’ya ilişkin de bölgedeki durumun düzelmesi için ortak çaba gösterilmesi noktasında ülkelerin hemfikir olduklarını söyledi.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir diyalog kurduğunu sorması üzerine Macron, şunları söyledi: “Gayet iyi geçti, benim kimseyle bir sorunum yok. Türkiye büyük bir ülkedir, halkına ve kültürel geçmişine büyük bir saygı besliyorum. Türkiye ile yaptığımız anlaşmalar var, en doğru şekilde iş birliğini amaçlıyorum.”

Bir soru üzerine zirvede terör örgütü YPG’nin de masaya yatırıldığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “PKK konusunda hiçbir fikir ayrılığımız yok. Fransa PKK’yı terör örgütü olarak görüyor. Ancak bölgedeki bazı siyasi gruplar hakkında görüş ayrılıklarımız var” dedi.

LİDERLERE GÜÇLÜ TÜRKİYE KİTABI HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve’de, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan “Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a kendi dillerinde takdim etti. Kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi, NATO’dan beklentiler dile getirildi.



