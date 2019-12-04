Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Londra’da. Ziyaret çerçevesinde Avrupalı liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Londra’ya hareketinden önce değerlendirmelerde bulundu.

NATO GÜNCELLENMELİ

Erdoğan “Rusya ile ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil, tam aksine tamamlayıcısıdır. NATO’nun sağladığı bir güvenlik şemsiyesi bizim için önemlidir. Ancak, günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO’nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz” çağrısında bulundu.

HİÇ KUSURA BAKMASINLAR!..

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Baltık planını veto etmesiyle ilgili “Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO’daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz” diye konuştu.

PARA KAZANACAKSINIZ DİYE...

Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesine ilişkin de “İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, ‘Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.’ İş bitmiştir. Bu işin çıkışı yoktur” dedi..

AKDENİZ UYARISI

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün yerinin bildiğine yönelik acıklamalarının hatırlatılması üzerine “İçişleri Bakanlığı’mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Akdeniz’de Libya ile varılan mutabakatı da “Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da tekrar masaya yatırmayız” sözleriyle değerlendirdi.

STOLTENBERG: YPG'NİN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terör örgütü YPG/PKK’nın nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirterek, “Ancak hâlihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor” dedi. Stoltenberg, görüş ayrılığının NATO zirvesinde çözülüp çözülmeyeceğinin sorulması üzerine ise “Bu konuda söz veremem”diye konuştu.