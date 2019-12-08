Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu - Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı bize karşı ikiyüzlü davranıyor ama ABD Başkanı Trump Batı’ya göre daha dürüst” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında Londra’daki temasları, Ceren Özdemir cinayeti ve Şehir Üniversitesine ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Ceren Özdemir’in daha önce arkadaşlarına söylediği “Doğum günümde beni unutmayın, bana hediye almayın. Sadece doğum günümü kutlayın” sözlerinin aktarılması üzerine, ailesini aradı. Erdoğan’ın, baba Yılmaz Özdemir ile yaptığı konuşmada Ceren’in doğum gününün kutlayarak “İhmali olanlarla ilgili gerekenler yapılacak. Ben de bizzat bu işin takipçisi olacağım. Bu konuda sizin de tereddüttünüz olmasın” dediği öğrenildi. Bazı MKYK üyeleri de Ceren Özdemir’in katili ile ilgili “Adam şizofren, psikopat, seri bir suç makinesi gibi. Bu tür insanlar, bir gün bile dışarda kalmamalı. Böyle insanlar için idamdan başka ne düşünebiliriz ki?” değerlendirmesini yaptı.

TRUMP DAHA DÜRÜST

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme konusunda da “ABD ile bazı konularda tam olarak mutabakat sağlayamamış olsak da en azından iletişimi koparmadık. Sözde Ermeni soykırım kararının kabul edilmemesi en azından ilişkilerin, bağların tamamen kopmamasını sağladı. Batı bize karşı ikiyüzlü davranıyor ama ABD Başkanı Trump Batı’ya göre daha dürüst” şeklinde konuştu.

Macron’un yüzüne açıkça ‘yalan söylüyorsun’ dedim

Erdoğan, MKYK üyelerine Londra’da yapılan dörtlü liderler zirvesine ilişkin de bilgi verdi. Zirvede, Türkiye’nin tezlerini muhataplarına açık bir şekilde anlatma fırsatı bulduklarını belirten Erdoğan, “Türkiye aleyhine bir karar alınmasını önledik” dedi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yapılan görüşme hakkında ise “Macron’un yüzüne bütün yanlışlarını ilettim. Macron’a açıkça ‘yalan söylüyorsun’ dedim. Yüzüne gerçekleri söyleyince de gülüyor adam. Macron yüzümüze karşı başka, arkamızdan başka konuşuyor. Bize ‘haklısınız’ diyor, dışarı çıkıp başka şeyler söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.