Genişletilmiş İl Gençlik Kolları danışma Meclis Toplantısına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, ”Gençliğimde daha sonra orta yaşlarımda ve bugüne kadar aynı çizgide yürüyen bir ağabeyiniz olarak, yavaş yavaş siyasete elveda diyecek bir ağabeyiniz olarak sizleri gördükçe iftihar ediyorum. Yerimize kimlerin geleceğini gördükçe hepinizden gurur duyuyorum. Eğer ki yerime kötü bir insan gelmiş olsaydı gözüm arkada kalırdı. Bugün burada giderken eğer sizleri görmeseydik gözümüz arkada kalırdı. Ama gözümüz arkada değil" dedi.

"Hayatı boşa geçirmemek lazım"

Özhaseki, "Sevgili gençler, Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor. Şu 3 şey gittikten sonra bir daha gelmez. Birincisi akla zarar, ikincisi, yaydan çıkan ok, üçüncüsü, ağızdan çıkan söz. Ben 62 yaşındayım geriye doğru bakıyorum. Tek bir saniyesini bile getiremem. O yüzden bu zamanı doğru değerlendirmek lazım. Sizlere bazen zaman çok zor geçiyormuş gibi gelebilir. Biraz sıkıntılı geçiyormuş gibi gelebilir. Ama bu zamanı ilerde çok ararsınız. O yüzden bu zamanın kıymetini iyi bilmek lazım. Bu zamanı anlamlandırmak lazım. Hayatı boşa geçirmemek lazım. Ömrüm gittikçe her gün eksiliyor. Ömür sermayemiz her gün eksiliyor. Geride ne kaldı bilmiyoruz. O yüzden zamanımızı doğru ve iyi işler yaparak, insanların duasını alarak en sonunda da Allah'a kavuşmaktan başka çaremiz yoktur. Bizim ömrümüz bir ağacın altında gölgelenmek kadar küçük ve kısadır. Bu küçük ve kısa olan zamanı, ömrümüzü doğru yerlerde değerlendirmek zorundayız. Elbette yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz ama onun dışında hayata bir anlam katmak lazım. Hayat bir mücadeledir. Bu mücadele içimizde de var, dış dünyada da devam ediyor. Dış dünyada da iyiler ve kötüler arasında hızla süren bir mücadele var" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Adem Aleyhisselam'ın iki evladı var. Birisi iyiliği temsil eder. Diğeri kötülüğü temsil eder. Günümüzde de aynı şekilde iyiler ve kötüler var. Biz iyilerden yana olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın hayatına bakacak olursak, gençliğinde Necip Fazıl ekolünde, geceleri ise spikerlik yaparak, sunuculuk yaparak. Daha sonra dernek ve vakıf hayatında sonuna kadar mücadele ile. Öğrenciliğin de ve devamında. Ve neticesin de Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı. Allah uzun ömürler versin. İnşallah yaşımız 18 gibi genç kalacak. Tek tek yaptığımız icraatları sıralamaya ne saatlerimiz yeter nede günlerimiz yeter. Biz hükümet olarak en iyi şeyleri yaptık. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca gelmiş tüm iktidarlar ile ekonomik yönden, sosyal yönden, hükümet etme noktasında değişik bakanlıkların faaliyeti yönünden baz alındığından hepsinden daha başarılıyız. Sağlıkta başarılıyız. Ufacık bir nedenden dolayı saatlerce sıra beklerdik. Biz bu günleri gördük. Çok şükür başarılıyız. Ulaştırma da başarılıyız. Anakara- Kayseri yolunun bir dili olsa da konuşsa keşke. Kaç tane insanımız o yollarda hayatını kaybetti.

"Artık tarih yazan, haritaları değiştiren, yapılan tüm yanlışları ortaya çıkaran bir Türkiye var"

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan yolların çok daha fazlasını hem hava hem de karayollarında ortaya koyduk. Ekonomide başarılıyız. ABD Başkanının karşısında iki büklüm bekleyen bu ülkenin onuruna en çok dokunan resmi beldeler gitti. Onun yerine dimdik duran, onlar karşısında doğruları haykıran Recep Tayip Erdoğan geldi. Artık onların sözüyle hareket edilen dönem çok geride kaldı. Artık tarih yazan, haritaları değiştiren yapılan tüm yanlışları ortaya çıkaran bir Türkiye var artık. Her alanda başarılıyız. Sizler her yerde başınızı dik tutun. Kötülükte gözü olanın Allah gözünü çıkarsın.

"Bizim iktidarımız döneminde bu kötülüklere son verdik"

İkinci mesele ise, önceden vesayet rejimi vardı. Bu sistemde halk seçer, Ankara’ya göndeririz ama orada kumpas kuran çeteler var. Rahmetli Menderes ile başladı. Onların başına çorap örmek için her şeyi yaptılar. Kayseri de ki esnaflar Adnan Menderes'e gece, gündüz dua ederlerdi. İşte buna vesayet rejimi deniyor. Ama bunların hakkından kimse gelemiyordu. Elhamdülillah bizim iktidarımız geldi. Cumhurbaşkanımız geldi. İnançlarımız üzerindeki baskıyı da biz kaldırdık. AK Parti olarak biz kaldırdık. Küçücük yavrularımızın başörtüsü odluğu için üniversite kapılarında neler yapıldığını biliyoruz. O yavrularımız kapılarda ağlıyordu. Bunların hepsini gördük. Bizim iktidarımız döneminde bu kötülüklere son verdik. Değerli kardeşlerim Ak gençlik olarak sizler yiğitsiniz ayakta dimdik durun. Her yerde Recep Tayyip Erdoğan’a dua edin ve arkasında durun.“