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MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı
09.12.2019 - 13:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır."
Kaynak: İHA
Etiketler : MHP,Aydın,Burak Pehlivan,
667605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/667605.aspx
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