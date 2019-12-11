Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen “Her İnsan Bir Dünya” temalı programa katıldı. Burada hedeflerinden bahseden Erdoğan, göreve geldiklerinden beri Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 ülkenin içine girmesi için çalıştıklarının altını çizerek şöyle konuştu: Şu anda G20 zirvesinin üyesi ülkelerden bir tanesi olmuşsak, dünyada 17’nci sıraya tırmanmış, Avrupa’da ise şu anda 6’ncı sırada yer alır hâle gelmişsek, bunlar da bu gayretle oldu. Şimdi hedef G20’de 16, 17’den ilk 10’a girmemiz. İlk 10’a girmemiz şart.

∂ Türkiye’nin yakın tarihinde ve dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir?

Geçmişten bugüne bakıldığında tek önder ve rehber sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir. Ardından adaletin de timsali olarak 40’ıncı Müslüman Hazreti Ömer’dir. Avrupa’da şu anda ciddi manada bir lider krizi, lider boşluğu var.

∂ Akdeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerle Libya’dakine benzer bir anlaşma yapılabilir mi?

Kazan kazan esasına dayalı şekilde Akdeniz’deki tüm kıyıdaş ülkelerle her türlü adımı atabiliriz.

∂ Libya’ya asker göndermek söz konusu mu?

Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, biz oraya askerimizi gönderebiliriz.

∂ AB’yi insan hakları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

AB Türkiye’ye hiçbir zaman samimi yaklaşmadı. Yıllardır oyalıyorlar, diyorlar ki ‘sizin nüfusunuz çok fazla.’ Aslında gerçek sebep bu değil, gerçek sebep biz Müslümanız. Ama bunu bizim yüzümüze söyleyemiyorlar. Eğer biz çekilelim diye bekliyorsanız biz sabrediyoruz. Siz bizi attığınız zaman biz çekiliriz ama biz kendimiz çekilmeyeceğiz..

∂ 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz?

Bu çok önemli bir sınavdı. Nobel’in de ne olduğunu ortaya koydu. Türkiye olarak bu törene katılmayacağımızı bütün dost ülkeleri de haberdar ettik. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir.

∂ Size bir gün Nobel ödülü verilse ne yaparsınız?

Almam. Bu Nobel öyle bir şey ki bakıyorsanız bir ülkede kişi başkan seçiliyor bir iki ay içinde hop Nobel ödülü veriyorlar. Ya dur bakalım bir icraat yok ortada. Bunları da gördük.

∂ Güvenli bölgenin kurulması hâlinde mültecilerin ülkelerine dönmeleri zorunlu mu olacak?

Şu an itibarıyla 110 bin Suriyeliye vatandaşlık verdik. 100 binin üzerinde olana da ikame verdik. Bu şunu gösteriyor. Biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında diğerleri içinde bu vatandaşlık sürecini daha da artırmak konumundayız. Dönmek isteyenler de gönüllülük esasına dayalı oralara dönecekler.

∂ KYK borçlarının silinmesi gündeminizde mi?

Şu anda bizim gündemimizde, öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ama geri ödemek şartıyla alıyor. Bursun ödeme durumu yok. Bu atılacak adımda tüm borçlu olanların beklentisi tamamının silinmesi. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da; kredi olayı kalkacaktır sadece burs verme noktasına gidilecektir.

BİR FAŞİSTE ÖDÜL VERMEK REZALET!

Erdoğan dün akşam Beştepe Külliyesi’nde düzenlenen Ahıska Türkleri Anma Programı’nda Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini sert sözlerle eleştirdi: Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır. Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesi, bu skandala tepki göstermeye çağırıyoruz. Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın, bir faşistin bu ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir.

ABDÜLHAMİD HAN'IN TORUNU ELÇİ EŞİ OLARAK KÜLLİYE'DE

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Erdoğan, kabulde, büyükelçinin eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid Han’ın kızı Ayşe Sultan’ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti. Az Türkçe bilen Osmanoğlu’nun, yakasına taktığı büyük dedesi Sultan II. Abdülhamid Han’ın resminin olduğu broş dikkati çekti.

