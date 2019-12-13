Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davutoğlu’nun ekibinden eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ve beraberindeki partililer ile “parti kuruluş dilekçesini” İçişleri Bakanlığına teslim etti. Yaklaşık 2,5 saat içeride kalan Üstün çıkışta yaptığı açıklamada, bugün Ankara’da düzenlenecek basın toplantısı ile partinin adı, kurucular kurulu, amblemi ve programının tanıtımı yapılacağını söyledi. Üstün “150 civarında bir kurucular kurulu üyesi var” dedi. Edinilen bilgiye göre partinin adının “Gelecek Partisi”, ambleminin ise çınar yaprağı olduğu belirtiliyor.