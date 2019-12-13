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TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Senatosu'na tepki
13.12.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın ciddiye alınacak bir karar olmadığını belirterek, "ABD'nin meselesi Ermeniler, 1915'te yaşanan olaylar değil. Türkiye'de şu anda müzakere edilen konularla ilgili mevzi elde etmek için elinde ne varsa kullanıyor." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Şentop,TBMM,ABD senatosu,
668500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/668500.aspx
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