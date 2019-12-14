Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya Ulusal mutabakat hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Mutabakat metninde, Libya’da polis ve asker kuvvetlerinin kurulmasına ilişkin eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama, malzeme desteği verilmesini ve ortak tatbikat içeriyor.