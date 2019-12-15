Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri devam ederken, HDP’li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’ın yönettiği oturumlarda CHP ve HDP milletvekillerinin daha çok kavga çıkarması dikkat çekti. Genel Kurul’da CHP ve HDP’li milletvekillerinin özellikle Sancar’ın yönettiği oturumlarda gergin ve kavgacı tavırlar sergilediği görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Sancar’ın yönettiği oturumda önce HDP kavga çıkarmıştı. Daha sonra aynı gün görüşülen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinde de CHP kavga çıkarmıştı. AK Parti ve CHP’li vekiller arasında 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan paralar nedeniyle gerilim yaşanmıştı. HDP’li Başkanvekili’nin daha önceki yönettiği oturumlarda da vekiller arasında kavganın eksik olmadığı dikkat çekti. İşte o kavgalardan bazıları:

5 Nisan 2018: AK Parti, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5 dakikaya, tümü üzerinde şahıs ve maddelerdeki bütün konuşmaların üçer dakika olarak belirlenmesi önergesini vermişti. Bu önergeye CHP ve HDP tepki göstermiş, CHP grubu önergeyi sıra kapaklarına vurarak protesto etmiş, HDP de bu protestoyu desteklemişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için “Meclis’te gürültü ve kavgaya sebep olmak” hükmündeki davranışı nedeniyle disiplin işlemi yapılmasını talep etmişti. Sancar, önergeyi iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle işleme almamıştı.

14 Aralık 2018: TBMM’de 2019 bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP arasında tartışmaya sebep olan oturumu da Mithat Sancar yönetiyordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un AK Parti’ye yönelik eleştirileri Genel Kurul’daki tartışmayı alevlendirmişti. Yaşanan gerginliğin ardından HDP’li Sancar birleşime ara vermişti.

23 Mayıs 2019: TBMM Genel Kurul’unda, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1. bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 2 ayrı kavga çıkmıştı.

16 Ekim 2019: Genel Kurul’da yargı paketi görüşmeleri sırasında oturumu yöneten Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye söz vermemişti. Bunun üzerine Destici’nin ‘Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz’ sözlerinin ardından yaşanan tartışma sonrasında fenalaşan Sancar oturuma ara vermişti. Haber Merkezi