Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009’dan itibaren Türkiye’de iç siyasete yön verme çabalarını hızlandırdığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde ‘gelecek’ vehmeden birtakım yalancı pehlivanlar ‘yapraktan kispetler’ giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.

Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgârların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Milletimiz, istikbalinin, geleceğinin havada uçuşan yapraklarla aynı akıbete uğramasına geçmişte izin vermemiştir, bugün de gelecekte de vermeyecektir.