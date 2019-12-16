Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv ortak canlı yayınında soruları cevaplandırdı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

∂ LİBYA İLE ANLAŞMA: Attığımız adımdan rahatsız oldular. Aslında bize dayatılan bir plan vardı. Biz haklı bir adımla bunu boşa çıkardık. Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.

∂ ABD SENATOSUNUN “SOYKIRIM” KARARI: Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump’ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika’da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika’nın yüz karasıdır.

∂ ABD’NİN YAPTIRIM KARARI VE İKİLİ İLİŞKİLER: ABD’nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz.

∂ SURİYE KONUSU VE TERÖRLE MÜCADELE: Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı. Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD’yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor. Biz Sincar’da olsun, diğer yerlerde olsun, isterse Mahmur olsun, bu teröristleri nerede tespit edersek tepelerine bineceğiz ve PKK tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz.

∂ KANAL İSTANBUL: Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün kanalları incelettik. Yapımı en az 6-7 yılı bulur. Şu anda bu tabii birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Çünkü bunların zaten bu ülkede bir dikili ağaçları bile yok. Çevreci bir kanal olsun, çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı millî bütçemizle yapacağız. Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız.