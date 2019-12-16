Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Erdoğan önümüzdeki hafta ilk olarak 17-18 Aralık’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde 1. Küresel Mülteci Forumu’na katılacak. Erdoğan burada Türkiye’nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını bir defa daha vurgulayacak. Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeye dönüşleri için planını gündeme getirecek Erdoğan’ın; güvenli bölgenin kurulması konusunda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye maddi destek çağrısında bulunacak. Cenevre zirvesinin ardından Erdoğan’ın bir sonraki durağı Malezya olacak. Erdoğan, 18-21 Aralık’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek liderler zirvesine katılacak.