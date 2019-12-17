Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız
17.12.2019 - 21:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Uluslararası arenada, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız. Gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Etiketler : Fuat Oktay,
669380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/669380.aspx
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