Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Genel Meclisi Üyeleri Eğitimi Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Eğer 21'inci asrın başında Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayinde o adımları atmamış olsaydı, hala yüzde 80 savunma sanayinde dışa bağımlı olmuş olsaydık, insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız, ATAK helikopterimiz, mühimmatlarımız olmasaydı, biz 21'inci asrın başından itibaren TSK'da, jandarmada profesyonel bir yapıya geçmemiş olsaydık, ne bugün Fırat Kalkanı Harekatını ne Zeytin Dalını ne de Barış Pınarı Harekatını yapabilirdik, ne de dünyanın 'Otur oturduğunuz yerde' dediği zaman 'Burası bizim coğrafyamız. Oturmayız.' deme şansına sahip olmazdık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir." dedi.

"Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz"

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Kıran-9 ve 10 operasyonu başladı. Kıran-11'i de başlatacağız inşallah. Öyle '4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim' yok. Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz."