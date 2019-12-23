Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir" dedi.

Libya ile mutabakat muhtırasına karşı CHP'nin tutumunu eleştiren Çelik, "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir."

"Türkiye, dünyanın vicdanı olmayı tek başına yüklenmektedir."

"Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

"Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."