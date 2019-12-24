Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçtiğini anlattı. Bilim ve teknolojinin lokomotifi konumunda olan savunma sanayiinde yaptıklarının çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, dün düzenlenen törende toplamda 6 adetten oluşan denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirme törenine katıldığını hatırlattı.

Erdoğan, savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın projeyi aynı anda yürüttüklerini belirterek, Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Özel sektörün hem savunma sanayisinde hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, “İnşallah cuma günü ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız” dedi.

DİKİLİ AĞACINIZ YOK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘yapamazsınız’ diyorlar. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. ‘Yapamazsınız’ diyorlar. Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz, orada o tanker yedi ay, sekiz ay yanarken hiç sordunuz mu acaba niçin böyle oldu?

MONTRÖ KAYBETTİRDİ

Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul’la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı üçüncü köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. Üç buçuk saatte İstanbul’dan İzmir’e gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Fakat mesele ‘marifet iltifata tabidir’ anlayışına yakın olmak. Bunların böyle bir derdi yok. Olsa da olmasa da biz ‘At denize balık bilmezse Halik bilir’ diyerek yolumuza devam edeceğiz.