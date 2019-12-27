Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından satır başları:



TOBB olarak 1,5 milyon üyemizle ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Ancak bugün bir başka gururluyum, farklı bir heyecan duyuyorum. Türkiye’nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017’de sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık. Babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın evladı olarak gurur duyuyorum.

Ezberleri bozacağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın konuşmasından satır başları;



Bu anın bir tarifi yok. Ben ve bütün arkadaşlarım sabaha kadar uyuyamadık.

Otomobilimiz bir yaşam alanına dönüşüyor. Doğru zamanda yola çıktık, çünkü oyunun kuralları değişirken başarılı olmanın kuralları da değişiyor. Amacımız yüzde 100 Türkiye'ye ait olan bir marka oluşturmak. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayii ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Yalın ve prestijli teknolojik ve yenilikçi kültürümüzden ilham almış öğeleri oluşturduk. Kendi segmentinde en uzun aks mesafesi olan bir otomobil.

*Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.

* Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde.

* Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.

* Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

* Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

*Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

*Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Erdoğan'ın yerli otomobilin test sürüşünü yapması bekleniyor.

Modüler ve elektrik güç ünitesi tören alanında sergileniyor

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

ERDOĞAN DEVRİM İLE BİRLİKTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımın yapılacağı salonda Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan Devrim'le poz verdi.

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.