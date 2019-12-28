Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gebze’de yerli otomobilin tanıtıldığı programının ardından, Hereke’ye geçti. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündeminin peşine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla boşa harcayacak, tek bir saniyemiz bile yok. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımakta kararlıyız.

* İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? ‘O parayı insana harca.’ Kanal İstanbul kim için? Onlar insan için değil mi? İnan, buna sor, insan nedir veya insan kimdir? Bunu bize tanımla. Onu bile tanımlayamaz.

* Daha aracı bile görmeden; kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler. 60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye Otomobili için de söylediler.

* Türkiye’nin sevincine, gururuna ortak olamadılar. Hak ve halk razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur.

* Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle ‘CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir.’ Hizmet etmek istersiniz, karşınıza ilk CHP dikilir. Yasakları kaldırmak istersiniz, karşınızda yine CHP’yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz, herkesten önce CHP karşı çıkar. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konut yaparsınız, karşı çıkan yine CHP’den başkası değildir.