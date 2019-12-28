Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalçın, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, birbirine rakip olan, kıyasıya eleştiren siyasi partiler ve politikacılar arasında ülkenin vazgeçilmez menfaatleri, milletin mutlak mevcudiyeti ve devletin bekası gereği bazı uzlaşmaların hayata geçebileceğini belirtti.

ENGEL ÇIKARTILMAMALI

Kanal İstanbul’un çevre felaketine yol açacağı, depremi tetikleyeceği, rant kapısı olacağına dair iddiaların hepsinin “peşin hükümlü ve ilmî dayanaktan” yoksun olduğunu anlatan Yalçın şunları söyledi: Sadece AFAD’dan gelen ve Kanal İstanbul projesinin deprem riski oluşturduğu yönündeki iddiaları yalanlayan açıklama bile bu türden karalama kampanyalarının kofluğunu ortaya koymaya yeterlidir. Dünyada faaliyette olan kanallar üzerinden ilgili devletler milyarlarca dolar kazanırken, siyasi, ekonomik ve stratejik hedeflerine ulaşmak isteyen bazı ülkelerin harıl harıl yeni kanallar açma çabaları sürerken, Türkiye’nin önüne engel çıkarılmamalıdır.