Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiklerini açıkladı. Bahçeli, yazılı açıklamasında “Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar var” dedi. Tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağının ve nasıl bir tavır alacağının MHP’nin meselesi olmadığını vurgulayan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

“Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır. Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, halihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikardır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır.”

YERLİ OTOMOBİLDEN GURUR DUYDUM

MHP lideri Bahçeli, önceki gün tanıtımı yapılan, Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye’nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduklarını da kaydetti. Projede çalışan mühendisleri, işçileri, iş adamlarını ve hükûmeti kutlayan Bahçeli, “Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye’yi tökezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceği, dizlerinin bağını çözeceği, hayallerini kâbusa çevireceği inancındayım. Çılgın Türklerin ‘çılgınlıklarına’ herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir” değerlendirmesinde bulundu.