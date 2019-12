Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yurt içinde 58 ilimize, yurt dışında ise 14 ülkeye ziyaret yaptık. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk” dedi.

Yayımladığı yeni yıl mesajında 2020 için “umutlu” olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Libya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası ülkemize çok önemli stratejik kazanımlar sağlamıştır. Bu muhtıralarla daha önce KKTC ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci çok daha genişletmiş olduk. Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır.”

Türkiye’nin son yedi yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleştiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine, ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik. Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.

Gebze’de ilk defa kamuoyuyla paylaşılan araçların tasarımları ve özellikleriyle ülkenin doğru yolda ilerlediğinin işareti olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

Her ne kadar her şey gibi otomobilin de yerli ve millisine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması başarısının ispatıdır.