Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında Oktay, "Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada." ifadelerini kullandı.

"2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

"Bize karşı oynanan oyunları bozmak üzere oradayız"

Oktay, ""Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var" diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun." diye konuştu.

Oktay, "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.

"Türkiye savaş uçağı yapacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?"

Oktay, "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız." dedi.

"Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Oktay, "Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil." diye konuştu.

"Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacak"

Türkiye'nin Otomobili hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz." dedi.

Oktay, "Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Otomobiliyle ilgili, "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi.

Oktay, "Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız." diye konuştu.