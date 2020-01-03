Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı demokrasisinin içine düştüğü en büyük açmazın, çifte standart olduğunu söyledi. Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı ilkesizliğin mülteciler konusunda da yaşandığını belirterek, söyle konuştu:

Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken, kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz.

200-250 bin şu anda mülteci, sınırımıza doğru hareket hâlinde. Şu an itibarıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil, zor. Karşınızda kim var, insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı’nın yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Geldiği zaman ne yapacaksak, işte biz bunun çok daha adil olanını, insani olanını yapmak durumundayız. Son dönemde yaşananlar gösterdi ki onların keseleri dolu olabilir ama gönülleri çoraktır, çorak. Bunu böyle bilesiniz. Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir. Bugün Türkiye’de, işte bu diğerleriyle birlikte 5 milyonu aşkın yabancı misafire rağmen hamdolsun şehirlerimizde kayda değer bir güvenlik sorunu yaşanmamıştır.

Erdoğan açıklamalarına söyle devam etti:

Batı ülkeleri her ne kadar demokrasinin kurallarını koyan ve asli sahibi edasıyla hareket etseler de zorda kalınca en büyük savrulmayı kendileri yaşıyor. Şu anda Fransa’da yaşananları görüyorsunuz, Paris’in sokaklarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. İngiltere’de Londra’nın ne hâle geldiğini görüyorsunuz. Aynı şekilde Almanya’da Berlin’de, Düsseldorf’ta buraların ne hâle geldiğini görüyorsunuz. Bakın açık ve net söylüyorum, inanın bunlar iyi günleri, bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. Ve biz de bu terör örgütleriyle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz.

SANDIK HESABI ŞEHRE İHANETTİR

Erdoğan, Türkiye’nin sayılı belediye başkanlarının bu toplantıda olduğunu dikkati çekerek şunları kaydetti: Benim bir ricam var, o da şudur, özellikle şehirleşmede, inşaatların inşasında, ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır. Bir defa buradan taviz asla verilmemelidir. Eğer küçük hesaplar yaparsak inanın şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada kararlı duruşumuz şart. ‘Acaba seçimler geliyor, durum ne olur? Seçimi kazanır mıyız, kaybeder miyiz?’ Hep söylüyorum, dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varılamaz. İnşallah mahalle kültürümüzün diğer unsurlarını da ihya ederek, bu büyük mirası gelecek nesillere aktaracağız.