Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ele alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
04.01.2020 - 14:59 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
673017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/673017.aspx
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