Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları cevaplandırdı. Orta Doğu’da yaşanan gerilimden Türkiye-ABD ilişkilerine, Kanal İstanbul’dan yerli otomobile kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle...

LİBYA İLE MUTABAKAT

Libya ile yaptığımız anlaşmayı hazmedemeyenler var. Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz’e hapsetme planları bozuldu. Şu anda Libya’da ciddi manada petrol ve doğalgaz çıkarılıyor. O ayrı bir konu. Türkiye gelmese birileri muhakkak gelecekti. Mehmetçiğimiz şu anda Libya’ya peyderpey gidiyor. Başlarında bir korgeneralimiz bulunacak. Harekât Merkezi kurulacak. Ana muhalefet partisi, Türk askerine ‘lejyoner’ diyecek kadar alçalıyor. Suudi Arabistan’ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kaale almıyoruz.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı. Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar. Süleymani’nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından oluşturduğu yakın riskleri de kaygıyla takip ediyoruz. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Biz sürekli diplomasiye dikkati çekiyoruz. Diplomasiyle buradaki süreci bizim çalıştırmamız lazım. Bu istikrar bozulduğu anda hepimiz bundan zarar görürüz.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

ABD ile ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğimizi inkâr edemeyiz. Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump’a zarar vermek istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye’yi hedef tahtasına oturtan beyhude yaptırım yasalarını tabii ki biz de reddediyoruz. Trump ile güzel telefon görüşmeleri yapıyoruz. Umutlanıyoruz ama sonra bu umut boşa çıkıyor. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. Sadece bölgesel değil, küresel ilişkileri de sık sık görüşüyoruz.

PARTİ KURANLAR IMF YANLISIYDI

2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı.Ve inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. Faiz de enflasyon da tek haneli olacak.