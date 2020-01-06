Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul konusunda önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi bu işin planlaması yapılmıştır. Bunun en önemli şeyi bu plan, proje. Burada biz yap işlet devret ile yapabiliriz. İki, millî bütçeyle yaparız.

Neler söylemiyorlar ki, burada su sıkıntısı olacakmış. Açık açık bunu anlatmaya devam ediyoruz ve en sonunda gerekirse sadece bu konuyu ele alan bir sunumu yapacağım.

Arkadaşlarım bu konulara cesaret edip söylemiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereğini yaparız. Çünkü biz Romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın gelmeyeceğini kim tahmin edebilir.

Kanal İstanbul'da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacağı gibi biz âdeta yeniden İstanbul'u çevrecilik ve şehircilik projesi olarak inşa edeceğiz. Boğaz farklılık arz ediyor. Yeni inşa edeceğimiz yerde ise tedbirlerimizi biz bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz. Boğaz'dan sadece hafif kuru yük gemileri geçecek. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacak. Yeni bir uluslararası su yolu sağlanmış olacak.

Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Montrö bir tarihtir. Bizim Kanal İstanbul'umuz ise yeniden inşa ettiğimiz bir projedir. Montrö kapsamında değildir.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI

Arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve başardı. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olacaklar. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobilimiz iyi bir yer edinecek. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez.