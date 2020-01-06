Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
06.01.2020 - 14:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni'nde konuşuyor...
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,mit binası,
673449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/673449.aspx
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