Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında Libya’daki gelişmeler ile ABD’nin İranlı komutan Süleymani’yi öldürmesini değerlendirdi. TBMM’den geçen tezkere kapsamında TSK unsurlarının aşama aşama Libya’ya gideceğini hatırlatan Erdoğan’ın “Şu anda TSK unsurlarından Libya’da olanlar var. TSK oraya savaşmak için gitmiyor. Libya’nın meşru hükûmetinin daveti üzerine koordinasyon için gidiyor” dediği öğrenildi. Erdoğan, Libya’da ateşkesin sağlanması ve meşru hükümetin korunması konusunda Türkiye’nin desteğini sürdüreceğine de dikkat çekti.

ABD’nin İranlı komutan Süleymani’yi füze saldırısı ile öldürmesini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İran, Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olarak bölgede mezhepçi ve yayılmacı bir politika izliyor. Ama bu böyle diye, suikastı tasvip etmemiz söz konusu olamaz. Bu olayın planlı bir suikast olduğunu düşünüyorum. Çünkü ABD Başkanı Trump’la görüştükten 4-5 saat sonra bu olay gerçekleşti. Görüşmede, her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Belki Trump’ın da bundan haberi yoktu. Bunu bilmiyoruz. Ama belli ki planlanmış ve hazırlanmış bir suikast” görüşünü dile getirdi. Erdoğan, İran’ın ikinci bir Suriye olmasını istemediklerini, orta yolun sağlanması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini belirterek “Her iki tarafın da haklı ve haksız olduğu durumlar var. Biz her iki tarafa da ‘Bölgenin istikrarsızlaştırılmaması’ telkininde bulunuyoruz” dedi.