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Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması
09.01.2020 - 11:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: “8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile İtalya Dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire’de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır.”
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Doğu Akdeniz,açıklama,
674024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/674024.aspx
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