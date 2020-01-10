Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüştü. Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, “Vermek istediğimiz mesaj şudur ki, Irak yalnız değildir ve Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz” dedi.