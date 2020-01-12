Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ünal “Bugün artık sağlıkta, eğitimde, ulaşımda altyapısını tamamlamış, savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkarmış ve kendi güvenliğini, huzurunu ve iç bütünlüğünü sağlamış bir Türkiye var hamdolsun” dedi.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Ünal, şunları kaydetti:

Türkiye’nin başına kötü bir şey gelsin diye âdeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız. 3’üncü havaalanını yapıyorsunuz, 3’üncü havaalanında bir olumsuzluk olsun da sevinelim diye bekleyen bir muhalefet karşınızda ya da Türkiye kendi kıta sahanlığını korumak, kendi mavi sınırlarını ‘münhasır ekonomik bölge’ dediğimiz deniz kıta sahanlığını korumak ve oradaki haklarını korumak için, oradaki hidrokarbon kaynaklarını, petrolü, doğal gazı korumak için Türkiye büyük bir mücadele ediyor. Bakıyorsunuz muhalefet bu mücadeleyle ilgili âdeta Türkiye’nin değil de Mısır’ın, Yunanistan’ın, İsrail’in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanındaymış gibi konuşuyor ve davranıyor.