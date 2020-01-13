Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu “Güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın bir yemini var. Bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK’yı tarihin derinliklerine gömecekler. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarma, polis, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Burada söylüyoruz, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız” dedi.

Amanoslarda Kapan-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hatay’da bölücü terör örgütü PKK’yı eylem yapamaz hâle getiren Kıran operasyonlarının ardından “Kapan-2 Amanoslar Operasyonu” başlatıldı. 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun görev aldığı operasyonda bölücü terör örgütüne ait üç odalı sığınak ve üç depo tespit edildi, bir EYP imha edildi. Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.