Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti
13.01.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Giuseppe Conte,
674835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/674835.aspx
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