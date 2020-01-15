Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Esad rejiminin ateşkesi bozma girişimlerine sessiz kalmayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

Muhataplarımıza, ülkemize yönelik tehditlerin sürmesi hâlinde harekâtlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Rejimin artan saldırılarından kaçan ve sayıları 400 bini bulan İdlibli kardeşimiz sınırlarına doğru harekete geçti. Onları bu karda kışta yalnız bırakmamak için ‘Biz sizin yanınızdayız.’ diyoruz. Birleşmiş Milletler yardımları da büyük ölçüde ülkemiz üzerinden Suriye’ye ulaşıyor. Cilvegözü, Öncüpınar, buralardan girerek bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan Akçakale’yi de açmanın gayreti içindeyiz.

Şu anda ‘Libya’da ne işimiz var’ diyenler, siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Darbeci Hafter önce ‘evet’ dedi ama sonra ne yazık ki maalesef Moskova’yı terk etti, kaçtı. Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait.

Pazar günü Berlin’de yapılacak zirvede bu meseleyi liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Libya’yı kana ve ateşe bulayanlar, sadece yönetimi ele geçirmeye çalışmıyor, aynı zamanda ülkemize karşı kinlerini de sergiliyorlar. Libya’da, Hafter’in etnik temizliğe tabi tuttuğu, Barbarosların, Turgut Reislerin torunları olan ve sayıları bir milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri var. Hafter onları da yok etmenin peşindedir.

Coğrafyamızın pek çok yerinde olduğu gibi Libya’da da meseleye sadece petrol kaynaklarına hakim olma gözüyle bakılırsa daha çok kan akacak demektir.

Darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi hâlinde darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a Libya konusunda gösterdiği “devlet adamı” tavrı için teşekkür etti.