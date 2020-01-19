Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi Batı medyasının önemli yayın organlarından Politico için bir makale kaleme aldı. Erdoğan “Libya’da barışa giden yol Türkiye’den geçiyor” başlıklı makalede, Libya’nın yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, uluslararası toplumun, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmediğini dile getirdi. Bugün o duyarsızlığın sonuçlarıyla karşı karşıya bulunulduğunu belirten Erdoğan “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükûmetinin, birkaç yıldır savaş baronu Halife Hafter’in saldırısı altında bulunduğunu” ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

AVRUPA HÂLÂ KARAR VEREMEDİ

Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter’in silahlı örgütü, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi anti-demokratik devletlerden destek alıyor. Libya krizi, hâlâ bölgede ne yapacağına karar vermeye çalışan Avrupa kıtasında bölünmeye yol açmıştır. Libya’nın meşru hükûmetini destekleyerek diplomasiyi savunan Almanya, Pazar (bugün) günü Berlin’de bir barış konferansına ev sahipliği yapacak. Buna karşılık Fransa, Libya’nın meşru hükûmetine karşı darbeci Hafter’in yanında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin (AB) Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne gereken desteği vermemesi ihtimali, Avrupa’nın kendi temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarına ihanet etmek anlamına gelecektir. Libya’yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.

DEAŞ YENİDEN AYAĞA KALKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın meşru hükûmetinin düşürülmesi hâlinde Avrupa’nın yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya kalacağının unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak “Suriye ve Irak’ta askeri yenilgi yaşayan DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri bu durumda Libya’da verimli bir ortam bularak yeniden ayağa kalkabilir. Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN

Libya iç savaşının AB için bir turnusol kâğıdı niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şu görüşleri paylaştı: Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye’de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir? Avrupalı dost ve müttefiklerimizin, endişeli olduklarını söyleyerek dünyayı değiştiremeyeceklerini idrak etmeleri lazımdır. Uluslararası hukuk, demokrasi ve insan haklarını elinizi taşın altına koymadan savunamazsınız.