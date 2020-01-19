Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.