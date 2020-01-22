Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zirve kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, Almanya’da Libya konusuna ilişkin düzenlenen Berlin Konferansı’nın birçok lider ve tarafı bir araya getirmesi bakımından önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin en başından beri Berlin sürecini desteklediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Amacımız, Libya’da kalıcı bir ateşkesi tesis etmek ve daha sonrasında da siyasi sürece hız vermek” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm çabalara rağmen Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in tutumuna tepki göstererek “Uluslararası toplumun bu çağrılarına somut ve olumlu cevap vermesi gerekiyor ki sahadaki sükûnet devam etsin ve Libya’nın birliği korunsun” dedi.

Yunanistan’ın bugüne kadar Berlin süreciyle bir ilgisinin olmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu “Yunanistan Libya’da bir aktör değil. Komşumuz Yunanistan’ı yok saydığımız için söylemiyoruz. Yunanistan oraya (Berlin’e) sadece bizim Libya ile imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasıyla ilgili mutabakat zaptını gündeme getirmek için geliyor fakat Berlin’de gündem bu değil ki. Yunanistan dar bir pencereden olaya bakıyor” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin saldırganlığının devam ettiğini de belirterek “Bu saldırganlık devam ederse milyonlarca insan yerinden edilmiş olacak ve kapıya dayanacak. O zaman ne biz bunun üstesinden ne biz ne de Batı bunun üstesinden gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de iki alanda sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirten Çavuşoğlu “KKTC halkının ve Türkiye’nin haklarını da kimseye yedirmeyiz. Sahada ve masada gerekeni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.