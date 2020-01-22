Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu liderlik sayesinde Berlin Zirvesi’nde belli bir noktaya gelindiğini belirtti. Zirvede Hafter’e “Sen dur, Libya’nın her tarafına hâkim olamazsın” mesajının verildiğini, Trablus’taki hükûmetin ise “meşru Libya hükümeti” olarak tanındığını ifade eden Kurtulmuş, Zirve’nin esas sonucunun bu olduğunu söyledi.

Berlin Zirvesi’ni “önemli, olumlu bir adım” olarak değerlendiren Kurtulmuş “Bu adımları Türkiye olarak takip edeceğiz. Bütün uluslararası camianın baskıyla darbeci Hafter’i bir şekilde durdurması ve özellikle sivil katliamlarının önlenerek Libya’da bir iç savaş fitilinin ateşlenmemesi için gayret etmesi gerekir. Berlin Konferansı bu anlamda olumlu bir adım olarak telakki edilebilir” dedi.

Kurtulmuş, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasına yönelik de şu değerlendirmede bulundu:

Bu mesele Meclis Araştırma Komisyonunun görevi değildir. Meclis Araştırma Komisyonu nihayetinde bir tespitte bulunacaktır. Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıklarının görevidir. Cumhuriyet Başsavcılıkları kendilerine ulaşan bilgiler çerçevesinde ya da resen böyle soruşturmalar sürdürebilir.

“Erken seçim” iddialarına ilişkin de Kurtulmuş “Türkiye’nin bugünkü siyasi şartları içerisinde hiçbir şekilde erken seçimi gerektirecek rasyonel bir sebep yoktur” diye konuştu.