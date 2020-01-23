Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ayrıntılar birazdan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kanada Başbakanı Justin Trudeau,