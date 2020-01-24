Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

AK Parti, 7’nci Olağan Kongre için teşkilatlara “kongre rehberi” gönderdi. Ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı rehberde “akraba” uyarısı yapıldı. AK Parti’nin 2001 yılından bu yana yaptı çalışmalarla sadece Türkiye’de değil, dünyada da takip edilen bir parti olduğunu belirten Erdoğan “Geçmişte pek çok parti ve siyasetçi asli görevini unutup millete efendilik tasladığı için tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. AK Parti ise milletin hizmetkârı olduğu bilincini asla kaybetmediği için bugünlere geldi. AK Parti’nin özelliği, istişareye verdiği önemdir. Kongre sürecimizi, teşkilatlarımızın hesap vermesi ve yenilenmesi yanında, aynı zamanda en kapsamlı istişare zemini olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kongre sürecine ilişkin rehberde partide atama veya seçim yolu ile görev alacakların özelliklerine de dikkat çekildi. Buna göre; milletvekillerinin eşi ve ikinci derecedeki akrabaları seçim bölgesinde yönetim kademelerinde yer alamayacak. Yine AK Partili belediye başkanlarının görev yaptıkları bölgedeki teşkilat seçimlerinde eşleri ve ikinci derece akrabaları aday olamayacak. İl, ilçe ve belde başkanlarının yakınları da listelere giremeyecek. İkinci derece akrabalar ve eşler de aynı anda aynı yönetim kademesi içinde yer alamayacak. Bu hükümlere aykırı olarak görev alanların, partideki görevlerine MKYK kararıyla son verilecek.