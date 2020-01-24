Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akar, son dönemlerde bölgede yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, Türkiye’nin uluslararası camiada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bir “özne” olduğunu ifade etti. Bölgesel gelişmelere değinen Bakan Akar, İdlib’de rejimin mutabakatlara aykırı davranarak yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara saldırmaya devam ettiğine dikkati çekti. Bakan Akar “İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerine kaçmak için çabalıyor” dedi.

GARABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Millî Savunma Bakanı Akar, terörle mücadelenin yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin de devam ettiğini hatırlatarak çalışmaların uluslararası hukuka, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Mesela şu anda ne dünyada ne de tarihte kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz.

KIBRIS MİLLÎ MESELEMİZ

Diğer bir hususun da Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayriaskerî statüde 23 adanın durumu olduğunu ifade eden Akar “Gayriaskerî statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülkeler arasında yer aldığını ve bu konudaki hak ve sorumluluklarını yerine getirmede kararlı olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:

Kıbrıs meselesi bizim milli meselemiz. Orada yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansının olmadığına işaret ederek “Türkiye olarak orada herhangi bir oldubittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, hakka, hukuka dayalı uluslararası hukuk içinde meselenin çözülmesi bizim en samimi dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ ŞARTIYLA UZLAŞTI

Millî Savunma Bakanı Akar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak C.U adlı kişinin 12 Haziran 2018’de BİMER’e gönderdiği mesajda kendisine yönelik basit tehdit suçunu oluşturan ifadelere yer verdiğini belirtip, soruşturma açılmasını istedi. Başsavcılık, suçlamanın uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması sebebiyle dosyada uzlaştırmacı görevlendirdi. Bakan Akar, şikâyetçi olduğu C.U ile Mehmetçik Vakfına 1.000 lira bağış yapması ve kendisinden yazılı olarak özür dilemek şartıyla uzlaştı.