Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Rus RİA haber ajansına verdiği röportajda, Libya ve Suriye kriziyle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu. Libya konusunda Berlin’de yapılacak bakanlar seviyesindeki toplantının tam tarihinin organizasyonu yapan Almanya tarafından belirleneceğini aktaran Çavuşoğlu, yapılması fikrini destekledikleri bu toplantının şubatın ilk haftasında olabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya silah ambargosu ve müeyyide kararı olduğunu hatırlatarak “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 sayılı kararı, Libya’da istikrar için tüm üye ülkelerin diğer aktörlerle, yani Hafter ile bağlantılarını kesmeleri, Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) ve (Başbakan) Fayiz es-Serrac’ı desteklemeye çağırıyor. Ama en önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÜLKELER KABUL ETTİ

Türkiye’nin Libya’daki askeri birliklerine yönelik de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu ülkedeki askerlerin sayısını artırmayacaklarını bildirdi. Çavuşoğlu “(Libya’da) ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askerî danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu” diye konuştu.