Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul’da Türk-Alman Üniversitesi’nin yeni binalarının açılış törenine katıldı. Buluşmada ilk olarak Merkel konuştu. Ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir buçuk asırlık Alman Lisesi gibi Türk-Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun bir sembolü hâline gelmesini diliyorum’’ dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Üniversite sayımızın 76’dan 207’e, öğretim elemanı sayımızın 70 binden 170 bine, öğrenci sayımızın da 1,6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Bu anlayışla ülkemizin gelecek yüzyılına yatırım yapıyoruz. Uluslararası öğrenci sayımızın her geçen yıl artıyor olması Türkiye’nin bu alanda da küresel bir marka olması yolunda ilerlediğine işaret ediyor.

SİVİLLERİ BOMBALIYOR

Libya’daki gelişmeler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya’daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Putin ile beraber yaptığımız ateşkes çağrısı 19 Ocak’ta düzenlenen Berlin Konferansı’nın önünü açmıştır. 55 maddeden oluşan barış planı Libya’da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olmuştur. Bu konuda özellikle darbeci Hafter ve destekçileri üzerinde baskı kurulması önem arz ediyor. Trablus’taki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların artması ve Mitika Havalimanı’nın hedef alınması kimin barıştan, kimin kan ve gözyaşının sürmesinden yana olduğunu göstermiştir.

BÖLGEDE DURUŞUMUZ NET

Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Uluslararası toplumun Suriye’de düştüğü hataya Libya’da düşmemesini temenni ediyoruz. Libya ile beş asırlık tarihî, beşerî ve kültürel ilişkileri olan bir ülke olarak duruşumuz nettir. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Tıpkı Berlin Konferansı’nda olduğu gibi kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bu süreçte Alman dostlarımızla yakından çalışacak, inşallah ortak menfaatlerimiz doğrultusunda ilişkilerimizi geliştireceğiz.

VERİLEN DESTEK HAFTER'İ ŞIMARTTI

Üniversitenin açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel bir araya geldi. Libya ve Suriye başlıklı görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, Hafter’e tepki gösterdi “Verilen destek şımarttı” dedi. Erdoğan sözleri şöyle sürdürdü: Bölgesel konularda Almanya ile diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz. Türkiye ve Almanya olarak sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncülük veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında bulunuyoruz. İran ve Irak’ta da son dönemde gerilimin arttığını görüyoruz. Irak’ın yeni bir kaos ve kargaşa iklimine sürüklenmesine izin verilmemelidir. AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur. Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa’nın yükününü büyük bölümünü üstlenmiş vaziyettedir. Dört milyon insanın yaşadığı İdlib son günlerde rejimin saldırılarına maruz kalmaktadır. Sayın Merkel’e bu konuda neler yaptığımızı özellikle barınma konusunda neler yapmakta olduğumuzu aktardık. İdlib’deki vahşetin son bulması için herkesin rejim üzerinde baskı kurması gerekmektedir. Biz Libya’da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her fırsatta söyledik. Ulusal mutabakat hükümetine destek vermek bir tercih değil yükümlülüktür. Darbeci Hafter’in saldırıları bu şahsın uzlaşma amacında olmadığını göstermiştir. Biz her şartta Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Libya savaş baronlarına terk edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir.