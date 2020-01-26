Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elâzığ’ı ziyaret etti. Depremde hayatını kaybeden Ayşegül Civelek ile 9 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Civelek’in Mevlâna Camii’ndeki cenaze törenine katılan Erdoğan, Civelek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret ederek, “Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla karşılamış bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz” dedi.

DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkârıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz.

DEVLETİMİZİN BİR İHTİYACI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Mustafa Paşa Mahallesi’ne geçerek incelemelerde bulundu. Deprem sonrası çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan şunları söyledi:

Çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma, askerimiz çok sayıda insanımızı enkaz altından kurtardı. Bini aşkın yaralımız var, yoğun bakımdakilerin sayısı çok az. Enkazlardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmalar sürüyor. Sonuna kadar gayretle devam edecek. Devletimiz tüm imkânlarını kurumlarıyla beraber sürdürecek. Konuyla ilgili olarak milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Burada bir şeyi hatırlatmamız lazım, bazıları fırsat kollamaya bakar. Bu fırsatlara kapı aralamayalım. Para toplama vs. devletimizin bir ihtiyacı yok. Yardım yapılacaksa kurum belli, AFAD ile Kızılay ile yapılır. Dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Fırsat kollayıcılara fırsat vermeyelim.

EN KISA SÜREDE SAĞLAM KONUTLAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptığı esnada 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından çadırları gezen Erdoğan, en kısa sürede depremzedelerin daha sağlam konutlara kavuşturulacağının müjdesini verdi. Erdoğan, “Zemin etütlerinin yapılması suretiyle buralardaki vatandaşları çadırlardan kurtarıp, çelik konstrüksiyonlu kalıcı konutlarına inşallah alacağız. Bütün proje çalışmalarını çevre ve şehircilik bakanlığımız yapacak. Kısa sürede konutları bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.