Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

DAKAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal’i kapsayan Afrika turunun son ayağında mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi.

Senegal’e dördüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, “Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal’de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Sayın Başkan’ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma sanayiinde de Senegal’i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

Senegal ile 2018 yılında hedeflerin birçoğunun gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan “Burada 7 anlaşmaya imza attık ve dolu bir gün geçirdik. 2018’de hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştirdik. Senegal ile yeni ticaret hedefimiz 1 milyar dolardır.” dedi.

TRUMP’IN ARAMASI BİR NEZAKETTİ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşme ile ilgili de şunları kaydetti:

Sayın Trump’ın deprem sonrası araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya’yı, İdlib’i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya’da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği -Tunus’a- gelmedi. Moskova’dan da kaçtı. Berlin’de otel odasından saklandı. Hafter’in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter’i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner. BMGK’nın tanıdığı Serrac var bir de... Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kendi geleceğini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

Her şeyden önce Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi, Kaddafi döneminde Kaddafi’ye de ihanet etmiş, Kaddafi’nin yanından kaçıp ABD’ye sığınmıştır. Yıllarca ABD’de yaşamış birisidir. Şimdi de burada Abu Dabi yönetiminin vermiş olduğu parasal kaynakla bütün silah, araç, gereç, her şeyi Abdu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır.

Serrac BMGK’nın tanıdığı bir lider, bir siyasetçi konumundadır. BMGK’nin tanıdığı bir liderle, dünyada uluslararası camiada kimsenin tanımadığı bir kişiyi yan yana koyabilir miyiz? Mümkün değil. Hafter denilen kişiye de bu noktada konumunu belirleyip oturtmak lazım. Onun resmî ne Libya’da ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.

TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ

İdlib’de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. Onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassasiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib’in barışla sona erdirilmesi.

AFRİKALILAR İLE BİRLİKTE BAŞARMAK VE KAZANMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu’na iştirak ederek, katılımcılara seslendi. “Hedefimiz ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Ticaretimizin büyük kısmı ülkemizin Senegal’e ihracatından oluşuyor. Biz ikili ticari ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde, dengeli bir biçimde geliştirmek istiyoruz. Türk ile Senegal ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Afrika’nın sorunlarına en iyi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından geliştirilebileceğine inanıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist güçlerin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin harcı samimiyettir, hasbiliktir, kardeşliktir. Hedefimiz birlikte kazanmak, birlikte başarmak, birlikte yol yürümektir.