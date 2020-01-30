Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

DAKAR - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de son günlerde Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarını artırdığına dikkat çekerek “Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil” dedi. Afrika temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

2018’de İdlib’in, gerginliği azaltma bölgesi olarak ilanından bugüne gerginlik azalacak gibi durmuyor. Son zamanlarda da saldırılar arttı. Görünen o ki: Türkiye’ye basınç uygulayarak göç dalgası planlıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söyleminden de anladığımız kadarıyla Türkiye’ye siyaseti dizayn etmeye yönelik şantaj. “Mülteci göndeririz, altından kalkamazsınız” gibi hükûmeti zora düşürecek bir şantaj. İlk zamanlar söylediğiniz bir söz vardı. “AB’nin de derdi olmaya başlar” anlamında. Belli oradaki Suriyelilerle Türkiye siyasetini dizayn etmek adına âdeta tehdit ediyorlar. Rusya da bunun içinde görünüyor.

Rusya ile gerek Soçi gerek Astana’da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya’nın sadık kalması hâlinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerde de kendilerine artık “İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız” diye ifade ediliyor. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz. Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek, tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok.

‘ASTANA SÜRECİ’ KALMADI

∂ Şantaj görüyor muyuz?

Bunu şantaj olarak nitelemeyelim. Aylar geçtikçe göreceğiz ama bizler ilgili arkadaşlarımız, şahsım görüşmelere devam edeceğiz. Arzumuz bir an önce burada Rusya’nın dost olarak gördüğü rejime gereken uyarıyı yapmasıdır.

∂ Astana süreci Türkiye’nin gayretleriyle ve ilkeli duruşuyla yürüyor gibi duruyor. Tek başına yeterli olur mu? Etkiler mi Astana’yı?

Şu anda Astana süreci diye bir şey de kalmadı. Astana’yı yeniden ayağa kaldırmak ve yeniden ayağa kalkışı ile birlikte Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım. Tabii asıl gidilmesi gereken yer Cenevre. Cenevre konusunda da sanki unutma politikası var. Bunu hareketlendirmek, bir an önce işi siyasi sürece kavuşturmak ve netice almak gibi bir durum söz konusu olmalı.

DOĞRU YOLDAYIZ

∂ İsrail medyasında Kasım Süleymani’nin ardından MİT Başkanı Hakan Fidan hedef gösteriliyor. Ne söylersiniz?

Eğer biz İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek vay hâlimize. İsrail medyası da İstihbarat Başkanı’mız için -imalı vurgu ile- böyle şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz. Hayırlı olsun!

PARALAR GEREKEN YERE HARCANDI

∂ Kemal Kılıçdaroğlu “Deprem vergileri nereye harcandı?” dedi. Bu tavrı sormak isterim...

Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Ben şu anda Sivrice depremine CHP’li belediye ne kadar yardım yapmış bunun üzerinde duracak değilim. Bütün il, ilçe, belediyelerde, mahallelerde, Allah’a hamdolsun, bir tarafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, bütün bakan arkadaşlarım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Fuat Bey, öbür tarafta AK Parti Genel Başkan Vekili olarak Numan Bey, tüm vekiller, kadın kollarımız bölgede seferber oldu. Bir defa Kılıçdaroğlu’nun kabinemizi ve bizim şu andaki o bölgede çalışan milletvekillerimizi falan ağzına almasını yakıştıramam. Onların böyle bir derdi olamaz. Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi bundan sonra herhâlde gider; ben söylüyorum ya… Niye gitmedi? Bu ciğer meselesi, ruh meselesi ondan... Bunda öyle bir ruh yok. Biz elhamdülillah Van’da da Simav’da da Sakarya’da da... Ben cezaevinden çıktım, ilk gittiğim yer Sakarya, Düzce’dir. O zaman belediye başkanı sıfatım yoktu. Bütün oraları dolaştık. Biz derdimiz var. Onun böyle bir derdi yok. Soruyorlar şimdi. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bir para hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcanmıştır. Eğer bu vatandaş dayanışma için elinde ne var ne yok götürüyorsa, tek sebebi var: İnanıyor da onun için götürüyor. Bu hükûmete inanıyor. İnanmasa götürür mü?

AK PARTİ’DEN YARDIM KAMPANYASI

Şimdi bir kampanya daha başlattık. Önce vekillerle dedik ki; kim ne kadar verecekse versinler. Bunları hesabımızda toplayıp AFAD’a aktaracağız. Bunlar ise yatıyor kalkıyor “o parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?” Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok.

KUDÜS SAHİPSİZ DEĞİL

∂ Beyaz Saray’ın ‘yüzyılın anlaşması’ olarak nitelendirildiği barış planı, Trump tarafından duyuruldu. Bu bağlamda Ankara’nın plana yaklaşımı nedir?

Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” dedi. Erdoğan “Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.

KONUTLAR BEŞ AYDA YAPILIR

∂ Şu an enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bu arada yeni bir adım daha attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerek Elâzığ’da gerekse Malatya’da elinde rezerv konut varsa -ki bunlar TOKİ’nin konutları biliyorsunuz, 400 kadar bu tür konut var- şu anda evsiz kalanlara, acil olanlara bu konutlardan dağıtmaya başlayacaklar. Malatya ve Elâzığ’da zemin etütlerinden sonra inşaatları başlatacağız ki bu bizim için üç-dört aylık, bilemedin beş aylık iştir. Amacımız şehir merkezlerindeki binaları da yapıp vatandaşların buralardaki konutlara taşınmalarını sağlamaktır.

TÜRK VE AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİ GETİRECEĞİZ

∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızla yayılan ‘koronavirüs’le ilgili bir soru üzerine “Bizde henüz herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak Çin’de 25 kadar Türk, 10 kadar da Azerbaycanlı var. Karantinaya almak suretiyle bu kardeşlerimizi Türkiye’ye getirelim’ dedik. Her türlü tedbir alınarak adımlarımızı atıyoruz” dedi.