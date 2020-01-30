Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunların tek tek, kalem kalem de sayılabileceğini, daha sonra bunların dağıtılabileceğini belirten Çelik, “Net olan şudur; toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır” dedi.

Bu konunun bir rakam meselesi olmadığının altını çizen Çelik, şöyle konuştu: Bilip bilmeden bunu böyle bir zamanlamayla da böyle yakışıksız bir şekilde sanki ‘Bu deprem vergileri kullanılmadı’ gibisinden bir açıklamayla gündeme getirmek de hiçbir ahlaki yaklaşımla bağdaşmaz. Önce bir bilgisi olsun. Bunlar kalem kalem harcanmıştır, kalem kalem konuşulmuştur. Daha önce de bunlar defalarca ifade edilmiştir.

MUŞ: KARA PROPAGANDA TAKTİĞİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Kılıçdaroğlu’nun, iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, “Sayın Kılıçdaroğlu, önce ortaya bir yalan iddia atıyor, sonra bu yalan iddiayı sürekli tekrarlayarak topluma gerçekmiş gibi sunmaya çalışıyor. Bir kara propaganda taktiği uyguluyor. Bir yalanı ne kadar tekrarlarsanız tekrarlayın bu hakikat olmayacaktır. Yalan, yalan olarak kalacaktır. Onun rakamını gerçek dahi alsanız, hükümet bu anlamda ondan misli misli fazlasını harcamış” diye konuştu.