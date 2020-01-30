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Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'de Yunan provokasyonuna sert tepki
30.01.2020 - 13:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şanlı bayğramımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" dedi.
Etiketler : bakan çavuşoğlu,
678293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/678293.aspx
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